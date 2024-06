Neuer Leiter Privat- und Geschäftskunden

Per 1. Juli 2024 übernimmt Okan Kocabas bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB) die Leitung Privatund Geschäftskunden der Region Rheinfelden. Er bringt langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und fundiertes Fachwissen mit, wie die Bank mitteilt. Okan Kocabas stösst von einer Regionalbank zur AKB. Dort bekleidete er die Funktion als Teamleiter im Privatkundenbereich. Zuvor war er als Privatkundenberater und Stellvertretender Filialleiter bei einer Kantonalbank beschäftigt – bei diesem Finanzinstitut startete Okan Kocabas seine vertiefte Ausbildung über den Einstieg für Mittelschulabsolventen. Okan Kocabas verfügt über einen Bachelor in Betriebsökonomie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und schliesst im Sommer 2024 den Masterlehrgang in Business Administration an der Berner Fachhochschule (BFH) ab. Sein Lebensmittelpunkt ist in Stein, dort wohnt der 28-jährige Okan Kocabas mit seiner Ehefrau. Der grosse Fussball-Fan verbringt seine Freizeit gerne auch auf einer Wanderung. (mgt)