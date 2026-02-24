Neuer Leiter für Migration

Florian Willisegger wird neuer Leiter des Amts für Migration und Integration Kanton Aargau (MI-KA). Das MIKA ist für sämtliche ausländerrechtlichen Belange zuständig. Dazu gehören insbesondere Bewilligungen für ausländische Personen, die im Kanton Aargau leben und arbeiten. Der 42-Jährige verfügt über einen BSc in Betriebsökonomie sowie einen MBA mit Vertiefung im Bereich Innovation Management. Zunächst in leitenden Funktionen bei der Hypothekarbank Lenzburg tätig, wechselte er 2019 als Leiter Zentralgefängnis und Mitglied der Geschäftsleitung zur Justizvollzugsanstalt (JVA) des Kantons Aargau in Lenzburg. Seit 2022 leitet er dort die Abteilung Betreuung und Sicherheit. Florian Willisegger wird seine neue Funktion per 1. Juni 2026 antreten. (nfz)