Neuer Kripo-Chef

Neuer Kripo-Chef10.03.2026 Aargau
Er tritt die Nachfolge von Markus Gisin an, der zum Bundesamt für Polizei wechselt. Der 43-Jährige absolvierte im Jahr 2005 die Polizeischule. Nach der Kaderausbildung übernahm er verschiedene Führungsfunktionen in der Kriminalpolizei und leitete dabei zahlreiche Einsätze bei Kapitalverbrechen und koordinierte die umfangreichen Ermittlungen im Bereich Schwerkriminalität. Die Verantwortung als erster Stellvertreter des Polizeikommandanten wird Major Heinz Meier übertragen. Zum zweiten Stellvertreter wird Hauptmann Peter Kaltenrieder, Abteilungschef Führung und Einsatz, ernannt. (nfz)