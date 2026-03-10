Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer Kripo-Chef

  10.03.2026 Aargau

Mit der Ernennung von Raphael Humbel erhält die Kantonspolizei Aargau auf den 1. Juni einen neuen Abteilungschef der Kriminalpolizei.

Er tritt die Nachfolge von Markus Gisin an, der zum Bundesamt für Polizei wechselt. Der 43-Jährige absolvierte im Jahr 2005 die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote