Neuer Kirchenpflege-Präsident gewählt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni in Magden hat die reformierte Kirchgemeinde Rheinfelden-Kaiseraugst-Magden-Olsberg Roland Arnold einstimmig zum neuen Präsidenten der Kirchenpflege gewählt. Roland Arnold ist Hausarzt in Rheinfelden, verheiratet. Er hat zwei Kinder. Als Präsident der Kirchenpflege leitet er die Gemeinde mit ihren rund 4000 Mitgliedern. Nötig geworden war die Wahl, weil der bisherige Präsident Achim Roloff aus Altersgründen seinen Rücktritt erklärt hatte. In einer Laudatio würdigte der Vize Tom Steiner das Wirken von Achim Roloff. Er habe mit seiner souveränen, gelassenen und zugleich bescheidenen Art die Gemeinde geführt. Sein Weggang hinterlasse eine Lücke, die sich nur schwer schliessen lasse. (mgt)