Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer Kantonsplaner

  23.06.2026 Aargau

Sacha Peter wird neuer Leiter der Abteilung für Raumentwicklung des Kantons Aargau. Der 52-jährige Geograf ist einer der profiliertesten Köpfe der Schweizer Raumplanung.

Er war verantwortlich für die Gesamtüberarbeitung des Richtplans im Kanton Zürich und den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote