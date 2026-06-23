Neuer Kantonsplaner

Er war verantwortlich für die Gesamtüberarbeitung des Richtplans im Kanton Zürich und den ...

Sacha Peter wird neuer Leiter der Abteilung für Raumentwicklung des Kantons Aargau. Der 52-jährige Geograf ist einer der profiliertesten Köpfe der Schweizer Raumplanung.

Sacha Peter wird neuer Leiter der Abteilung für Raumentwicklung des Kantons Aargau. Der 52-jährige Geograf ist einer der profiliertesten Köpfe der Schweizer Raumplanung.

Er war verantwortlich für die Gesamtüberarbeitung des Richtplans im Kanton Zürich und den Aufbau der dortigen Abteilung Raumplanung. Zuletzt prägte er als Kantonsplaner des Kantons Solothurn die Raumplanung im Kanton Solothurn entscheidend mit. Er zeichnete für die Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes in die kommunalen Ortsplanungen wie auch für die Umsetzung der jüngsten Revision im Bereich Bauen ausserhalb Bauzone verantwortlich. Seine neue Funktion wird Sacha Peter per 1. Dezember 2026 antreten. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrung sowie seiner Kompetenzen und Persönlichkeit verfügt er über beste Voraussetzungen, um die Abteilung Raumentwicklung gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden weiterzuentwickeln, heisst es in der Mitteilung.

Er folgt auf Daniel Kolb, der pensioniert wird, und dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt als Fachexperte für einige Monate weiterhin zur Verfügung stehen wird. (nfz)