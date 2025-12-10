Neuer Höchstwert im Asylbereich

Die Notlage im Asylbereich besteht weiterhin, wie der Kanton mitteilt. Der Personenbestand in kommunalen und kantonalen Unterkünften ist seit Anfang Jahr weiter angestiegen und beträgt per 1. Dezember 9'902 (am 1. Januar 2025 waren es 9'570). Bisher hat der Kanton Aargau im Jahr 2025 vom Staatssekretariat für Migration 1‘821 Personen aus dem Asylbereich zugewiesen erhalten. Die regulären Unterbringungsstrukturen sind auch bald drei Jahre nach Ausrufung der Notlage im Asylwesen überlastet. Derzeit sind die Männer- sowie die Familienunterkünfte zu 99 und 95 Prozent ausgelastet.

Der Kanton Aargau befindet sich seit dem 11. Januar 2023 im Asylbereich in einer Notlage gemäss kantonalem Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Derzeit sind die sieben Notunterkünfte zu 60 Prozent ausgelastet. Am 19. Januar 2026 wird der Kantonale Sozialdienst in Bremgarten eine weitere Notunterkunft für Familien eröffnen, um die vom Bund zugewiesenen Personen aufnehmen zu können. Der Kantonale Sozialdienst rechnet auch in den kommenden Wochen und Monaten mit einer hohen Auslastung der Asylunterkünfte.