Neuer Geschäftsführer bei Erne Bau

Wie die Erne Gruppe mitteilt, hat per 1. Oktober Maximilian Nägele neu die Geschäftsführung der Erne AG Bauunternehmung übernommen. Er wurde gleichzeitig Mitglied der Gruppenleitung. Maximilian Nägele war seit dem 1. Januar 2024 als Geschäftsbereichsleiter Baumeister ...

Wie die Erne Gruppe mitteilt, hat per 1. Oktober Maximilian Nägele neu die Geschäftsführung der Erne AG Bauunternehmung übernommen. Er wurde gleichzeitig Mitglied der Gruppenleitung. Maximilian Nägele war seit dem 1. Januar 2024 als Geschäftsbereichsleiter Baumeister sowie stellvertretender Geschäftsführer bei der Erne AG Bauunternehmung tätig. In dieser Rolle habe er gemeinsam mit Gruppen CEO Giuseppe Santagada und dem Führungsteam entscheidende Impulse für die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt, heisst es weiter. Dies sei ein starkes Fundament für seine neue Aufgabe als Geschäftsführer.

Als diplomierter Bauingenieur und erfahrener Baumeister bringe Maximilian Nägele tief gehendes Fachwissen, hohe Führungskompetenz und ausgeprägte Umsetzungsdisziplin. Dieser persönliche Leistungsausweis ergänze sich optimal mit dem Profil eines modernen Unternehmers, der es versteht, Vision und Verantwortung zu verbinden. «Die Ernennung zum Geschäftsführer der Erne AG Bauunternehmung erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Ich freue mich, die Verantwortung für dieses traditionsreiche und zugleich zukunftsorientierte Unternehmen zu übernehmen. Gemeinsam mit einem engagierten Team werde ich die Erne AG Bauunternehmung in die Zukunft führen. Mein besonderer Dank gilt der Familie Erne und Gruppen-CEO Giuseppe Santagada für ihr Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit», sagt Nägele dazu. Die Erne AG Bauunternehmung ist Teil der 1906 in Laufenburg gegründeten Erne Gruppe, einem führenden Bau- und Immobiliendienstleister in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg. (nfz)