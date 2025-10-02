Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neuer Geschäftsführer bei Erne Bau

  02.10.2025 Laufenburg

Wie die Erne Gruppe mitteilt, hat per 1. Oktober Maximilian Nägele neu die Geschäftsführung der Erne AG Bauunternehmung übernommen. Er wurde gleichzeitig Mitglied der Gruppenleitung. Maximilian Nägele war seit dem 1. Januar 2024 als Geschäftsbereichsleiter Baumeister ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote