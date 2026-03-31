Neuer Foto-Spot der Grand Tour

Die Grand Tour of Switzerland feierte letztes Jahr ihr 10-Jahr-Jubiläum. Die rund 1600 Kilometer lange Rundreise führt von Basel Richtung Jura und passiert im Kanton Aargau unter anderem das Schloss Hallwyl. Nun wird in Rheinfelden ein neuer Foto-Spot eingeweiht – der dritte Foto-Spot-Standort der Grand Tour im Aargau. Franco Mazzi, Präsident von Tourismus Rheinfelden, freut sich über die neue Attraktion: «Der neue Foto-Spot bietet uns die Chance, unsere Stadt noch stärker zu positionieren und zusätzliche Gäste anzuziehen.» Stéphanie Berthoud, Geschäftsführerin Tourismus Rheinfelden, ergänzt: «Seit kurzem besteht die Möglichkeit auch für Orte, welche nicht unmittelbar an der ursprünglichen Route liegen, sich für einen Foto-Spot zu bewerben – eine Gelegenheit, die Tourismus Rheinfelden erfolgreich genutzt hat.» Der neue Foto-Spot befindet sich auf dem Burgstell. Claudia Rohrer, Stadtpräsidentin von Rheinfelden, ergänzt: «Wir hoffen, dass viele Besucherinnen und Besucher von hier aus auch die weiteren Schönheiten unserer Stadt entdecken.» (mgt)