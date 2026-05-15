Millionen für Parkeingang und Schulhaussanierungen

Die Stadt Rheinfelden will 1,15 Millionen Franken für die Projektierung und Realisierung des Entrées beim Roniger-Park investieren. Weitere Kredite beantragt der Stadtrat für die Planung der Sanierung der Schulanlagen Robersten und Engerfeld.

Die Stadt Rheinfelden will 1,15 Millionen Franken für die Projektierung und Realisierung des Entrées beim Roniger-Park investieren. Weitere Kredite beantragt der Stadtrat für die Planung der Sanierung der Schulanlagen Robersten und Engerfeld.

Valentin Zumsteg

Bei der nächsten Einwohnergemeinde-Versammlung am 17. Juni müssen die Rheinfelderinnen und Rheinfelder aufpassen, dass sie nicht aus Gewohnheit den Bahnhofsaal aufsuchen. Denn dieser steht der Stadt für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung. Deswegen wird die Versammlung in der neuen Dreifach-Turnhalle in der Schulanlage Engerfeld durchgeführt. Am Mittwoch informierte der Stadtrat über die Traktanden, die dort behandelt werden.

Nettovermögen von 74 Millionen

2025 war finanziell kein schlechtes Jahr für die Stadt. Es resultiert zwar ein Finanzierungsfehlbetrag von 3,1 Millionen Franken, budgetiert war jedoch ein Minus von 7,9 Millionen Franken. «Der Fehlbetrag ist gut verkraftbar», betonte Vizepräsident Benjamin Steiger, der für die Finanzen zuständig ist. Die Nettoinvestitionen beliefen sich vergangenes Jahr auf 13,5 Millionen Franken, geplant waren 12,7 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung liegt bei 10,4 Millionen Franken während lediglich 4,8 Millionen erwartet worden waren.

Bei den Steuereinnahmen hat die Stadt zugelegt: Insgesamt konnten 54,8 Millionen Franken eingenommen werden, im Budget ging man von 51,4 Millionen Franken aus. Die Einkommenssteuern von natürlichen Personen schlagen mit 39,6 Millionen Franken zu Buche, das Budget sah 40,8 Millionen Franken vor. Deutlich besser ausgefallen sind die Quellensteuern mit 5,4 Millionen Franken (Budget: 4,2 Millionen) sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der Firmen, die sich auf 7,8 Millionen Franken summieren. Budgetiert waren 5,1 Millionen Franken. Insgesamt steht die Stadt Rheinfelden finanziell immer noch sehr gut da. Die Einwohnergemeinde verfügt über ein Nettovermögen von 74 Millionen Franken, es hat im Vergleich zum Vorjahr nur um 2,8 Millionen Franken abgenommen.

Im Robersten stehen grosse Investitionen an

«Nach heutiger Planung wird der kontrollierte Vermögensabbau in den kommenden Jahren weitergehen», schilderte Benjamin Steiger. Denn es stehen grosse Investitionen an; diese betreffen vor allem Schulhaus-Sanierungen respektive -Erweiterungen sowie Projekte im Zusammenhang mit der sogenannten «Neuen Mitte» beim Bahnhof Rheinfelden.

Die Kredite, über welche die Einwohnergemeinde-Versammlung am 17. Juni entscheidet, betreffen beides. So steht bei der Schulanlage Robersten eine umfangreiche Sanierung und Erweiterung an. Die gesamten geschätzten Baukosten belaufen sich dort auf 28,8 Millionen Franken (inklusive Personenschutzräumen), wie Stadtpräsidentin Claudia Rohrer ausführte. Im Dezember 2023 hatte die Gemeindeversammlung bereits einen Projektierungskredit in der Höhe von 1,4 Millionen Franken dafür genehmigt. Damals wusste die Stadt aber noch nicht, dass sie zusätzliche Schutzräume für 400 Personen erstellen muss. Das ist nun mit weiteren Planungskosten verbunden. Deswegen beantragt der Stadtrat der nächsten Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit von 615 000 Franken für die Planung. Über den eigentlichen Baukredit werden die Rheinfelderinnen und Rheinfelder voraussichtlich an der Einwohnergemeinde-Versammlung im Dezember 2026 entscheiden können, erklärte Rohrer. Wenn es dort grünes Licht gibt, sollen die Bauarbeiten im Laufe des Jahres 2027 beginnen. «Bis August 2030 sollen dann alle Gebäudeteile schrittweise in Betrieb genommen werden», so Claudia Rohrer.

Weiter beantragt der Stadtrat 1,5 Millionen Franken für die Planung der Sanierung von Flachdach und Gebäudehülle der Schulanlage Engerfeld. Bereits 2015 haben die Bürgerinnen und Bürger einen Kredit von 30 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Anlage genehmigt. Das damalige Sanierungskonzept sah jedoch vor, dass noch gebrauchstaugliche Gebäudeteile erst dann erneuert werden, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Inzwischen besteht bei der Gebäudehülle der Schulhaustrakte A und B nachgewiesener Handlungsbedarf. «Die Flachdächer sind undicht, eindringendes Wasser muss abgepumpt werden. Auch die Fassade weist Schäden auf», erklärte Benjamin Steiger. In einem ersten Schritt entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nun über den Planungskredit von 1,5 Millionen Franken. Der eigentliche Ausführungskredit soll der Einwohnergemeinde-Versammlung im Juni 2027 unterbreitet werden. Benjamin Steiger geht von Kosten von maximal acht Millionen Franken aus.

«Ein öffentlicher Ort für die Bevölkerung»

Der dritte Kredit, über den die Versammlung befindet, betrifft die «Neue Mitte» und den Roniger-Park. Dieser Park, der im Besitz der Roniger-Stiftung ist, soll im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofareals für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Die Parzelle des vorgesehenen Park-Entrées reicht bis an die Gebäudekante des geplanten Dienstleistungsgebäudes der Firma Willers. Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes ist ein kleines Café oder ein Bäckereiverkaufslokal vorgesehen. Dieses soll den Platz, der sich im Besitz der Einwohnergemeinde befindet, beleben. «Das Park-Entrée umgibt das Dienstleistungsgebäude und ist gestalterisch Teil des Roniger-Parks. Als Allmend bleibt es jederzeit frei zugänglich und wird bewusst als öffentlicher Ort für die Bevölkerung ausgestaltet», heisst es dazu in der Botschaft zur Gemeindeversammlung.

Der Stadtrat beantragt für die Projektierung und Realisierung des Park-Entrées einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,15 Millionen Franken. Die Stiftung Roniger plant die Massnahmen im Park so, dass dieser ab Frühjahr 2027 öffentlich zugänglich wird. Spätestens 2028 sollen sämtliche Baumassnahmen im Park abgeschlossen und der Roniger-Park über das Park-Entrée erschlossen sein.

Einwohnergemeinde-Versammlung Rheinfelden; Mittwoch, 17. Juni, 19.30 Uhr. Ort: Neue Turnhalle Schulanlage Engerfeld.