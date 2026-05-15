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Millionen für Parkeingang und Schulhaussanierungen

  15.05.2026 Rheinfelden
Der Roniger-Park soll ein neues Entrée bekommen, das von der Stadt finanziert wird. Foto: Archiv Valentin Zumsteg
Der Roniger-Park soll ein neues Entrée bekommen, das von der Stadt finanziert wird. Foto: Archiv Valentin Zumsteg

Die Stadt Rheinfelden will 1,15 Millionen Franken für die Projektierung und Realisierung des Entrées beim Roniger-Park investieren. Weitere Kredite beantragt der Stadtrat für die Planung der Sanierung der Schulanlagen Robersten und Engerfeld.

Valentin Zumsteg

Bei der nächsten ...

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