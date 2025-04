Neuer CEO übernimmt das Steuer

Führungswechsel beim Gesundheitszentrum Fricktal GZF

Oliver Grossen hat am Dienstag als CEO die Leitung des GZF übernommen. Er tritt die Nachfolge von Anneliese Seiler an, die nach achtzehn Jahren die Führung des GZF abgibt und sich neu als Präsidentin des Verwaltungsrats engagiert.

Die langjährige Führung durch Katharina Hirt als VR-Präsidentin und Anneliese Seiler als CEO hat das GZF entscheidend geprägt und zu einem Haus gemacht, das für Fortschritt und Menschlichkeit steht. «Ich freue mich sehr, Teil des GZF zu sein und darauf, einen Beitrag zur weiteren Entwicklung dieses aussergewöhnlichen Unternehmens zu leisten. Ich verstehe mich als Partner in der gemeinsamen Gestaltung der Zukunft», sagt Oliver Grossen zu seinem Start. Das GZF sei sehr gut aufgestellt und ein Unternehmen, das Kontinuität im Wandel lebe, heisst es weiter in der Mitteilung. Wandel bedeute für Oliver Grossen, Bewährtes zu würdigen und weiterzuführen, während gleichzeitig mit Mut und Innovationsgeist neue Wege begangen werden.

Das GZF sei mit seiner integrierten Versorgung der kurzen Wege im gesamten Fricktal gut positioniert. Die Spitäler in Rheinfelden und Laufenburg mit den beiden Notfallstationen werden mit den verschiedenen Praxisstandorten im Fricktal und dem Pflegeheim an den beiden Standorten in Rheinfelden und Laufenburg gut kombiniert. Patienten profitierten von einer ausgezeichneten stationären und ambulanten medizinischen Versorgung von der Geburt bis ins hohe Alter, teilt das GZF weiter mit.

Mit aller Energie und Kraft für das GZF

«Es erfüllt mich mit Stolz, die Aufgabe als CEO von Anneliese Seiler zu übernehmen. Ihr Vertrauen, ihren starken Rückhalt im Verwaltungsrat und ihre Unterstützung sind für mich nicht nur ein wertvolles Zeichen der Kontinuität, sondern auch ein Ansporn, mich mit aller Energie und Kraft für das GZF und die Menschen einzusetzen, die einerseits an unseren verschiedenen Standorten arbeiten und andererseits bei uns behandelt und betreut werden», so Oliver Grossen.

Oliver Grossen verfügt über ein MBA und hat sich in verschiedenen Unternehmensgebieten weitergebildet. Seine Leidenschaft gilt dem Unternehmertum, der Innovation und der Arbeit mit anderen Menschen zusammen. Er bringt Erfahrungen aus verschiedenen Stationen im In- und Ausland in der Dienstleistungsbranche, der Industrie und der Gesundheitsbranche mit.

«Wir freuen uns, mit Oliver Grossen eine äusserst kompetente und engagierte Persönlichkeit zu haben, die das GZF künftig leiten wird. Er überzeugt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich und wird unsere GZF-Kultur sowie unseren Team Spirit weiter stärken», sind sich Katharina Hirt, scheidende Präsidentin des Verwaltungsrats, und Anneliese Seiler einig. (mgt/nfz)