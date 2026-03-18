Neuer CEO beim Gesundheitszentrum Fricktal: Tim Binnewies übernimmt im April

Dr. Tim Binnewies tritt seine Funktion bereits am 1. April 2026 an und übernimmt die Führung des GZF von Christoph Müller, der das Unternehmen als vorübergehender CEO nach dem überraschenden Weggang von Oliver Grossen geleitet hat.

Der Verwaltungsrat des Gesundheitszentrum Fricktal hat Tim Binnewies zum neuen CEO des GZF gewählt. Dr. Binnewies tritt seine Funktion bereits am 1. April 2026 an und übernimmt die Führung des GZF von Christoph Müller, der das Unternehmen als vorübergehender CEO nach dem überraschenden Weggang von Oliver Grossen geleitet hat.

Rheinfelden. Das Gesundheitszentrum Fricktal hat einen neuen CEO: «Dr. Tim Binnewies ist ein Leader mit internationalem Leistungsausweis und tief verwurzelten menschlichen Werten», heisst es in einer Medienmitteilung. Er studierte Medizintechnik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und erwarb seinen Doktortitel in Bioinformatik und Mikrobiologie an der Technical University of Denmark (DTU). Kontinuierliche Weiterbildung an renommierten Institutionen ergänzen sein akademisch breites Fundament.

Seine Führungslaufbahn umfasst mehr als 15 Jahre in leitenden Positionen im Gesundheits- und Medizintechnikbereich. Bei Roche Diagnostics war Binnewies von 2008 bis 2023 in verschiedenen internationalen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Standortleiter und General Manager in Kornwestheim und Ludwigsburg (Deutschland) und als Direktor für den technischen Kundendienst in Grossbritannien und Irland. «In all diesen Rollen setzte er konsequent auf eine starke Führungskultur, die auf Befähigung, Vertrauen und Zusammenarbeit auf Augenhöhe basiert.»

Von 2023 bis 2025 war Tim Binnewies beim Medizintechnikunternehmen Hamilton Bonaduz tätig, zunächst als Vice President für eine Business-Einheit und ab Januar 2024 zusätzlich als stellvertretender CEO. In diesen Funktionen trug er die Verantwortung für grosse Organisationen und prägte massgeblich die strategische Ausrichtung, die Kulturentwicklung und die operative Weiterentwicklung des Unternehmens.

«Tim Binnewies überzeugte uns mit seiner einzigartigen Kombination aus internationalem Leistungsausweis, unternehmerischem Denken und tief verwurzelter Menschlichkeit. Als Bestatter sowie als ausgebildeter Sterbe- und Trauerbegleiter für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bringt er eine Empathie mit, die für ein Gesundheitsunternehmen wie das GZF von unschätzbarem Wert ist und die perfekt zu unserem Verständnis von Führung auf Augenhöhe passt», so Anneliese Seiler, Präsidentin des Verwaltungsrats des GZF.

Dr. Tim Binnewies erklärt zu seiner neuen Stelle: «Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und mein Engagement zum Wohle der Menschen im Fricktal einzubringen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden, den Zuweisern und unseren zahlreichen Partnern in Gesundheitswesen und Politik die Gesundheitsversorgung in der Zukunft aktiv mitzugestalten – nah am Menschen, innovativ und nachhaltig.» Der Verwaltungsrat dankt Christoph Müller herzlich für seinen ausserordentlichen Einsatz als CEO der Transition. «Er hat das GZF in einer anspruchsvollen Übergangsphase mit grosser Umsicht und Kompetenz geführt und als vertrauensvoller Ansprechpartner unserer Organisation die nötige Stabilität verliehen.» (mgt/nfz)