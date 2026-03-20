Neuer Bereichsleiter

Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat den 42-jährigen Bankfachmann Andreas Neeracher zum Bereichsleiter Finanzen & Risiko und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt seine Funktion per 1. Juli 2026 und tritt die Nachfolge von Stefan Liebich an, der ...

Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat den 42-jährigen Bankfachmann Andreas Neeracher zum Bereichsleiter Finanzen & Risiko und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt seine Funktion per 1. Juli 2026 und tritt die Nachfolge von Stefan Liebich an, der nach 44 Jahren bei der AKB am 30. Juni 2026 planmässig seinen nächsten Lebensabschnitt beginnt.

Andreas Neeracher arbeitet seit 2019 als Leiter Controlling und stellvertretender Bereichsleiter Finanzen & Risiko bei der AKB. Er war zuvor während 11 Jahren bei einem unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmen für Corporate Finance und M&A tätig. Andreas Neeracher ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Den Ausgleich zu seinem beruflichen Alltag findet er in der gemeinsamen Zeit mit seiner Familie, dem Austausch mit Freunden und beim Sport.

Der Bankrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AKB danken Stefan Liebich für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit. Stefan Liebich hat die AKB über vier Jahrzehnte hinweg geprägt. «Mit Stefan Liebich verlässt uns eine sehr geschätzte Führungspersönlichkeit», sagt Bankratspräsident Kurt Bobst. Seine Funktion als stellvertretender Direktionspräsident übernimmt per 1. Juli 2026 Patrick Küng, Bereichsleiter Firmenkunden & Institutional Banking. (mgt/nfz)