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Neuer Bereichsleiter

  20.03.2026 Aargau

Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat den 42-jährigen Bankfachmann Andreas Neeracher zum Bereichsleiter Finanzen & Risiko und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt seine Funktion per 1. Juli 2026 und tritt die Nachfolge von Stefan Liebich an, der ...

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