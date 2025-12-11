«Neuen Wohnraum schaffen»

Eigentumswohnungen und altersbetreutes Wohnen in Sulz

Das ortsansässige Immobilienunternehmen, die Uila Immobilien AG, plant in Sulz ein weiteres Neubauprojekt. Bereits im Jahre 2021 realisierte die Uila Immobilien AG hier erste Terrassenwohnungen. Diesmal sind Eigentumswohnungen und altersbetreute Wohnungen geplant – zweiteres ist ein Novum für den Laufenburger Ortsteil Sulz.

Das Projekt

Auf der Parzelle im Hinterdorf (Dorfkernzone) sind zwei Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage geplant. Die Erschliessung erfolgt über die Hauptstrasse. Zwischen den zwei Gebäudekörpern entsteht ein Aussenplatz mit der Möglichkeit für Aufenthalte und Aktivitäten im Grünen. Das Haus West besteht aus 6 hochwertigen Eigentumswohnungen, das Haus Ost aus 7 Mietrespektive Alterswohnungen. Ein gemeinsamer Aufenthaltsraum im Erdgeschoss trägt dazu bei, dass die Bewohner sich treffen und austauschen können. Die Begegnung der Menschen soll im Mittelpunkt stehen, damit die Lebensqualität gestärkt bleibt.

Die Idee der Alterswohnungen

Die Uila Immobilien AG möchte neuen Wohnraum für verschiedene Altersklassen und Bedürfnisse schaffen. Im Fokus stehen die Alterswohnungen. Diese sollen einerseits bezahlbar sein, andereseits modern und mit zeitgemässer Infrastruktur ausgebaut sein. Das Zusammenleben und die Geselligkeit innerhalb der Gemeinschaft soll gefördert werden. Der soziale Gedanke steht im Zentrum.

Weitere Informationen und nächste Schritte werden fortlaufend auf der Homepage der Uila Immobilien AG sowie deren Social-Media-Kanälen publiziert.

Hofmattstrasse 7 , 5085 Sulz AG

Tel. 079 788 42 46

www.uila-immobilien.ch

info@uila-immobilien.ch