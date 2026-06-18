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Neue Webseite, neue Werke

  18.06.2026 Rheinfelden
Andrea Köhler Strasser stellt Zeichnungen von Jakob Strasser vor. Foto: zVg
Andrea Köhler Strasser stellt Zeichnungen von Jakob Strasser vor. Foto: zVg

Positive Bilanz an der GV des Vereins Jakob Strasser

Zur Generalversammlung des Vereins Jakob Strasser vergangene Woche in Rheinfelden konnte Präsident Albi Wuhrmann rund 30 Mitglieder begrüssen.

Albi Wurhmann führte durch den statutarischen Teil der Versammlung und informierte ...

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