Neue Vorstandsmitglieder, ausgebuchte Gewerbeschau

Im vergangenen Oktober feierte die Herbstmesse Laufenburg hela ein Jubiläum: Bei bestem Herbstwetter ging die 75. hela über die Bühne. Das attraktive Angebot mit Gewerbeschau, Markt, Chilbi und Beizli sowie das ...

hela Laufenburg ist für die 76. Auflage gewappnet

Im vergangenen Oktober feierte die Herbstmesse Laufenburg hela ein Jubiläum: Bei bestem Herbstwetter ging die 75. hela über die Bühne. Das attraktive Angebot mit Gewerbeschau, Markt, Chilbi und Beizli sowie das abwechslu ngsreiche Bü h nenprogramm lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern an.

Mehrausgaben haben sich gelohnt

«Wir denken noch immer sehr gerne an die tolle Jubiläums-hela zurück», sagte hela-Präsident Patrick Bernhart anlässlich der Generalversammlung der Genossenschaft.

Die finanziellen Mehrausgaben hätten sich mit Blick auf das grosse Publikumsinteresse und das attraktive Programm gelohnt. Doch selbstverständlich schwelgen die Verantwortlichen nicht nur in den Erinnerungen – im Gegenteil. Die Planungen für die nächste hela, die vom 9. bis 11. Oktober 2026 stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren. Und das Interesse des Gewerbes ist gross: Die Gewerbeausstellung in der Stadthalle ist bereits ausgebucht. Wiederum erwartet die Besucherinnen und Besucher ein attraktiver Mix von Ausstellenden, die in der Stadthalle ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren. Klar ist auch, dass nach dem Erfolg im letzten Jahr auf der Showbühne wieder attraktive Konzerte und Darbietungen stattfinden werden.

Erstmals konnten für die hela ein Haupt- und ein Premium-Sponsor gewonnen werden. Hauptsponsor ist die UG Upgrade Garage in Laufenburg, Premium-Sponsor ist die naturenergie holding ag. «Wir freuen uns sehr, dass die beiden regionalen Unternehmen ihre Verbundenheit mit der hela zeigen», so Patrick Bernhart.

Neuerungen gibt es auch im Web mit einer leicht modernisierten Website, die dank geschützten Bereichen auch die Kommunikation mit den Ausstellerinnen und Ausstellern vereinfacht. Personell kommt es im Vorstand zu Wechseln: Tina Rehmann übernimmt neu von Corinne Herzog das Office und Burgmattchef Beat Eichenberger übernimmt das Ressort Festbeizli. Im OK übernimmt Raimund Strauck die Rolle des Marktchefs von Sigi Eschbach. (mgt/) www.hela-messe.ch instagram: @hela-messe