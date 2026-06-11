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Neue Vorstandsmitglieder, ausgebuchte Gewerbeschau

  11.06.2026 Laufenburg
Das aktuelle hela-Organisationskomitee. Foto: zVg
Das aktuelle hela-Organisationskomitee. Foto: zVg

hela Laufenburg ist für die 76. Auflage gewappnet

Im vergangenen Oktober feierte die Herbstmesse Laufenburg hela ein Jubiläum: Bei bestem Herbstwetter ging die 75. hela über die Bühne. Das attraktive Angebot mit Gewerbeschau, Markt, Chilbi und Beizli sowie das ...

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