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Neue Vorschläge für Bus-Lösung verlangt

  16.06.2026 Laufenburg
Für Lösungsvorschläge bei der bestehenden ÖV-Lücke von Sulz nach Brugg setzt der Stadtrat eine Arbeitsgruppe fest.
Für Lösungsvorschläge bei der bestehenden ÖV-Lücke von Sulz nach Brugg setzt der Stadtrat eine Arbeitsgruppe fest.

Laufenburger Stimmvolk genehmigt Ruf-Taxi mit Ergänzungsantrag

Vom Ortsteil Sulz mit dem Postauto weiter Richtung Brugg fahren, ist nicht möglich. Die ÖV-Lücke zwischen Sulz und Mönthal zu schliessen, dafür soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, verlangt die Laufenburger ...

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