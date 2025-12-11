Neue Verkehrssteuer

Neue Verkehrssteuer11.12.2025 Aargau
Per 1. Januar 2026 wird das neue Verkehrssteuergesetz in Kraft gesetzt. Zentraler Punkt der Revision ist die neue Regelung der Verkehrssteuer für Personenwagen. Die bisherige Motorfahrzeugsteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuer-PS (Hubraum). Neu wird die Verkehrssteuer für ...
Per 1. Januar 2026 wird das neue Verkehrssteuergesetz in Kraft gesetzt. Zentraler Punkt der Revision ist die neue Regelung der Verkehrssteuer für Personenwagen. Die bisherige Motorfahrzeugsteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuer-PS (Hubraum). Neu wird die Verkehrssteuer für Personenwagen technologieneutral nach Gewicht und nach Leistung bemessen. (nfz)