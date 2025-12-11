Immobilien
Neue Verkehrssteuer

  11.12.2025 Aargau

Per 1. Januar 2026 wird das neue Verkehrssteuergesetz in Kraft gesetzt. Zentraler Punkt der Revision ist die neue Regelung der Verkehrssteuer für Personenwagen. Die bisherige Motorfahrzeugsteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuer-PS (Hubraum). Neu wird die Verkehrssteuer für ...

