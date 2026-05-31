Neue Velostation beim S-Bahnhof Augarten

Pendlerinnen und Pendler profitieren beim S-Bahnhof Rheinfelden Augarten ab sofort von einer modernen Velostation: Neue Abstellplätze schaffen mehr Komfort im Alltag, während ein gesicherter Bereich mit digitalem Zugang zuverlässigen Schutz vor Diebstahl bietet.

Auf der Südseite der S-Bahn-Haltestelle Augarten stehen neu insgesamt 119 Veloabstellplätze zur Verfügung. 73 davon sind frei zugänglich und bieten mit Ein- und Doppelstöckern eine praktische und platzsparende Parkierung. «Die neue Anlage sorgt für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit. Gleichzeitig entlastet sie die Personenunterführung, wo die bisherigen Veloständer aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Für die Velofahrerinnen und Velofahrer bedeute dies ein deutlich angenehmeres Parkieren nahe beim Perron.

Sicheres Parkieren mit Velocity

Neben den frei zugänglichen Plätzen steht ein abgeschlossener Bereich mit 46 kostenpflichtigen Abstellplätzen zur Verfügung. Dieser ist videoüberwacht und schützt Velos zuverlässig vor Diebstahl und Vandalismus.

Der Zugang erfolgt über das schweizweit etablierte System Velocity. Für die Nutzung wird ein Swiss-Pass benötigt, der einen einfachen und digitalen Zugang ermöglicht. Eine Tafel bei der Velostation informiert über das Velocity-Angebot.

«Mit der neuen Velostation verbessert die Stadt Rheinfelden die Bedingungen für den Veloverkehr am S-Bahnhof Augarten. Die Kombination aus frei zugänglichen und gesicherten Abstellplätzen schafft ein flexibles Angebot für unterschiedliche Ansprüche und unterstützt eine umweltfreundliche Mobilität im Alltag», heisst es weiter. (mgt/nfz)

Alle Informationen sind auch zu finden unter www.velocity.ch