NEUE UNIFORMEN DER FRICKER FÜCHSE FEIERLICH EINGEWEIHT

Die neuen Uniformen der Jagdhornbläser Fricker Füchse sind feierlich eingeweiht worden. An der Messfeier in der katholischen Kirche Frick, am anschliessenden Apéro und am Mittagessen à la Jägerart haben viele Freunde der jagdlichen Musik – und solche, die es mit ...

Die neuen Uniformen der Jagdhornbläser Fricker Füchse sind feierlich eingeweiht worden. An der Messfeier in der katholischen Kirche Frick, am anschliessenden Apéro und am Mittagessen à la Jägerart haben viele Freunde der jagdlichen Musik – und solche, die es mit diesem Anlass geworden sind – teilgenommen. Das Bläserensemble kann auf das neue Vereinskleid stolz sein und die Freude hat sich auf die Festbesuchenden nahtlos übertragen. Seit der Gründung der Formation vor 44 Jahren ist es die vierte Uniform. Sie wurde in traditioneller Schnittführung und Farbgebung ausgewählt. Die Jagdhornbläser Fricker Füchse bedanken sich bei allen, die diese Anschaffung ermöglicht haben und bei allen Helfenden für den grossartigen Einsatz an dieser denkwürdigen Einweihungsfeier. (mgt)