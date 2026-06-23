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NEUE UNIFORMEN DER FRICKER FÜCHSE FEIERLICH EINGEWEIHT

  23.06.2026 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Die neuen Uniformen der Jagdhornbläser Fricker Füchse sind feierlich eingeweiht worden. An der Messfeier in der katholischen Kirche Frick, am anschliessenden Apéro und am Mittagessen à la Jägerart haben viele Freunde der jagdlichen Musik – und solche, die es mit ...

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