Neue Streckenführung der Buslinie Stein-Laufenburg

Wie der Steiner Gemeinderat in einer Mitteilung festhält, wurde mit der Einführung des neuen Fahrplans am 10. Dezember die geänderte Streckenführung für die Buslinie 143 in Betrieb genommen. Der Entscheid für die Umstellung wurde erst in diesem Jahr konkret, das vor dem Hintergrund der Beschlüsse des Grossen Rats zum Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg. Diese Kurzfristigkeit ist laut Gemeinderat der Grund, weshalb die neuen Haltestellen «Kreuzstrasse» und «Rüchligstrasse» als Provisorien erstellt wurden.

Die finanziellen Mittel für die Projektierung des definitiven Ausbaus, welcher die behindertengerechten Anpassungen im Einstiegsbereich und Wartehäuschen mit Sitzgelegenheit umfasst, sind im Budget 2024 enthalten. Der Baukredit wird voraussichtlich 2024 an einer Gemeindeversammlung beantragt werden.

Bushaltestelle «Coop»

Es gebe zwingende Gründe, weshalb die Umstellung der Linienführung erfolgen musste, betont der Steiner Gemeinderat. «Mit Beginn des neuen Fahrplans kommen Gelenkbusse zum Einsatz.» Die beiden Haltestellen «Coop» sind für diese Fahrzeuglänge aufgrund der bestehenden räumlichen Verhältnisse – private Erschliessungsstrasse, beziehnungsweise Abzweigung nach Deutschland – nicht behindertengerecht ausbaubar. Während der Hauptverkehrszeit und der damit verbundenen Stausituation konnte die Bushaltestelle «Coop» von den Postautos aus Richtung Laufenburg oftmals nicht angefahren werden. Die Busse wichen jeweils über das Industriegebiet Münchwilen oder die Münchwilerstrasse aus, um die Anschlüsse am Bahnhof Stein-Säckingen zu erreichen. Das Erreichen der Bahnanschlüsse ist für die Pendlerinnen und Pendler ein wichtiger Faktor, damit sie die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Die neue Haltestelle «Kreuzstrasse» ist zu Fuss innert vier Minuten mit einer Distanz von 350 Metern von der bisherigen Haltestelle «Coop» ebenerdig und über sichere Gehwege zu erreichen. «Nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner haben näher zu dieser neuen Haltestelle. Einige, welche die Haltestelle bisher vor der Haustüre hatten, müssen jetzt leider einen längeren Weg gehen oder wählen alternativ die Haltestelle beim Bahnhof», hält der Steiner Gemeinderat weiter fest.

Die Idee, ausserhalb der Stosszeiten die Haltestellen «Coop» weiterhin anzufahren, wurde, trotz der obigen Argumente, geprüft. Gemäss Rückmeldung der Postauto AG werden solche wechselnden Routen von den Fahrgästen nicht geschätzt. Zudem ist die Stauproblematik zeitlich nicht präzise eingrenzbar. Neben dem Fahrzeugaufkommen spielt das Kontrollregime am deutschen Zollamt eine wichtige Rolle. Der Gemeinderat hat keinen Einfluss darauf, wie die deutsche Bundespolizei die Grenzkontrolle durchführt.

Mit der neuen Linienführung über die Münchwilerstrasse werden die kommunalen wie kantonalen Schulanlagen, das Migros-Center, die nordöstlichen Wohngebiete mit einer hohen Bevölkerungsdichte, die regionalen Sportanlagen Bustelbach und das Gewerbegebiet Rüchlig (Stiftung MBF, Erne AG Holzbau, Skan Stein AG) mit mehreren hundert Arbeitsplätzen viel besser als bisher erschlossen, ist die Steiner Behörde überzeugt. Für die zahlreichen Personen mit einer Beeinträchtigung, welche tagtäglich mit dem öffentlichen Verkehr zur Stiftung MBF fahren, ist die Haltestelle «Rüchligstrasse», in unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden dieser Institution, ein grosser Gewinn. «Mit der später folgenden Haltestelle Kantonsschule hat Stein eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr», so der Gemeinderat.

Die Optimierung des Bahnhofzugangs beim Bahnhofweg durch einen Fussgängerübergang über die Autobahn inklusive Liftanlage ist in Abklärung. Es geht dabei um einfachen Zugang zum Bahnhof, insbesondere für Gehbehinderte und Personen mit Gepäck.

Die Reaktivierung der Haltestellen «Coop» ist im Zusammenhang mit einer neuen Buslinie nach Deutschland möglich. Der Kanton Aargau, welcher dies prüft, hat an der Informationsveranstaltung (Forum Sisslerfeld) vom 18. Oktober 2023 in Stein darüber orientiert. Dies ist der Grund, weshalb die beiden Haltepunkte «Coop» nicht zurückgebaut werden. (mgt)