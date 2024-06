Neue Stadtführerin bei Tourismus Rheinfelden

Das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer von Rheinfelden hat Unterstützung erhalten durch Anke Kurt.

Anke Kurt ist in Norddeutschland geboren und aufgewachsen. 1991 zog sie nach Badisch Rheinfelden, seit sieben Jahren wohnt sie in Rheinfelden auf der Schweizer Seite. Zum Ausgleich zu ihrer beruflichen Tätigkeit in der Pharmaforschung spielt sie in diversen Theatergruppen mit. Mit Führungen hat sie ebenfalls Erfahrung im Besucherwesen ihres Arbeitgebers. Anke Kurt wird vorerst die Altstadtführung auf Deutsch halten, freut sich jedoch in Zukunft auch darauf, szenische und kulinarische Rundgänge zu begleiten.(mgt)

Tourismus Rheinfelden ist immer wieder auf der Suche nach neuen Guides. Informationen unter www.tourismus-rheinfelden.ch, Tel. 061 835 52 00 oder direkt im Stadtbüro.