Neue Räume für Berufsfachschule Gesundheit und Soziales

Der Regierungsrat beabsichtigt, ein bestehendes Schulprovisorium in Oberentfelden als zweite Etappe der Übergangslösung für die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) anzumieten. Der Standort soll mit einer ...

Aussenstandort im BZF Rheinfelden wird aufgelöst

Der Regierungsrat beabsichtigt, ein bestehendes Schulprovisorium in Oberentfelden als zweite Etappe der Übergangslösung für die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) anzumieten. Der Standort soll mit einer Sporthalle ergänzt werden.

Der Kanton Aargau führt die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) Brugg seit ihrer Entstehung im Jahr 2006. Die BFGS bietet Ausbildungsgänge auf Sekundarstufe II für die Berufe «Fachperson Gesundheit» und «Fachperson Betreuung» an sowie auch für «Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales». Ein Aussenstandort befindet sich auch im Berufsbildungszentrum Rheinfelden. Aufgrund der aktuellen Auslastung der Raumkapazitäten und des weiterhin zu erwartenden Wachstums der Lernendenzahlen ab Schuljahr 2027/28 benötigt die Schule zusätzlichen Unterrichtsraum. Insbesondere der seit längerer Zeit bestehende Mangel an Sporträumen stellt mit jedem neuen Schuljahr eine zunehmende betriebliche Herausforderung dar.

Ein erster Teil des vom Grossen Rat beschlossenen Ausbaus wird voraussichtlich erst ab 2035 in Betrieb genommen werden können. Für die zweite Etappe der Bereitstellung von Übergangslösungen will der Regierungsrat das Schulprovisorium Dreier in Oberentfelden anmieten. Das als Bürohaus in den sechziger Jahren erbaute Gebäude wurde im Schuljahr 2024/25 von der Schule Oberentfelden bereits als Provisorium genutzt und ist ab 2026 verfügbar. Das Gebäude ermöglicht die Erstellung von sechzehn Unterrichtsräumen und verfügt über ausreichend Platz, um auch Räumlichkeiten für die Schulleitung, Verwaltungsmitarbeitende, Hauswartung und IT bereitzustellen.

21 Millionen für provisorische Sporthalle

Um auch den Sportraumbedarf abdecken zu können soll auf dem Fussballplatz Brunnmatten in Oberentfelden eine Zweifachsporthalle errichtet werden. Diese kann später nach dem Auszug der BFGS von der Gemeinde übernommen und weiter genutzt werden. Die Inbetriebnahme dieser Schul- und Sporträume ist für das Schuljahr 2027/28 vorgesehen. Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat nach erfolgter Anhörung einen Verpflichtungskredit mit einem einmaligen Bruttoaufwand von 20,9 Millionen Franken als einmalige Anlagekosten für die Ausführung sowie jährlich wiederkehrendem Aufwand für Mietzinsen von 436 310 Franken beantragen.

Aufgrund des dringlichen Raumbedarfs wurde eine etappierte Bereitstellung von Übergangslösungen vorgesehen. Die Realisierung der ersten Etappe der Übergangslösung BFGS am Standort Hünerwadelhaus in Lenzburg wurde im März 2025 vom Grossen Rat genehmigt. Dieser Schulraum konnte am 4. August 2025 in Betrieb genommen werden. In Lenzburg und unmittelbarer Umgebung standen jedoch keine freien Sporthallenkapazitäten zur Verfügung. Mit der Realisierung der zweiten Etappe der Übergangslösung BFGS in Oberentfelden soll der ganze bis 2035 noch offene Schul- und Sportraumbedarf gedeckt werden. «Der Aussenstandort im BZF in Rheinfelden kann dank ausreichender Raumkapazitäten in Oberentfelden in der Folge aufgelöst werden», teilt die Regierung mit. Die öffentliche Anhörung zum Vorhaben dauert bis am 17. April 2026. (nfz)