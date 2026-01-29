Neue Mitglieder willkommen

Der Männerturnverein Laufenburg hat am letzten Freitag seine 66. Generalversammlung abgehalten. Präsident Toni Strebel konnte im neuen Zunftlokal der Narro-alt-Fischerzunft sechzehn Mitglieder begrüssen. Zu Beginn wurde den Anwesenden vom Vereinsmitglied Guido Maier ein vorzügliches Nachtessen präsentiert. Die ordentlichen Traktanden konnten rasch behandelt werden. Auch die Anpassung der Vereinsstatuten erfolgte ohne Diskussion.

Bei den Wahlen wurden Toni Strebel als Präsident und Viktor Jehle als Aktuar für weitere zwei Jahre bestätigt. Peter Neuhaus wurde nach sieben Jahren als Rechnungsrevisor mit einem kleinen Präsent verabschiedet. Neuer Rechnungsrevisor wird Guido Maier.

Der Männerturnverein Laufenburg hat aktuell neunzehn Mitglieder und bietet jeden Mittwochabend ab 19 Uhr in der Turnhalle Blauen die Möglichkeit, sich zwei Stunden sportlich zu betätigen. Neben Gymnastik und Laufspielen wird im zweiten Teil des Programms Faustball gespielt. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Nach dem Training trifft man sich zum gesellschaftlichen Austausch in einem lokalen Restaurant. Einmal jährlich wird eine zweitägige Vereinsreise durchgeführt. Der MTV ist auch für Wiedereinsteiger oder Neuzuzüger und bietet eine gute Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig gesellschaftliche Kontakte zu knüpfen. Neumitglieder sind herzlich willkommen. (mgt)