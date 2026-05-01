Neue Mitglieder, Wechsel in den Gremien

An der 181. Generalversammlung der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) traten gleich vier neue Aktivmitglieder dem Verein bei: Jana Herzog, Marianne Schlienger, Cécile Schreiber und Rahel Schreiber.

GV Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten

An der 181. Generalversammlung der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) traten gleich vier neue Aktivmitglieder dem Verein bei: Jana Herzog, Marianne Schlienger, Cécile Schreiber und Rahel Schreiber.

Nach neun Jahren trat Beat Hohler aus der Musikkommission zurück. Ebenfalls ihren Rücktritt erklärte Caroline Kim, die während sechs Jahren dem Vorstand angehörte. Die Versammlung würdigte das grosse Engagement der beiden.

Die frei gewordenen Positionen konnten wieder besetzt werden. Neu vertreten in der Musikkommission sind Marianne Schlienger und Philipp Wendelspiess. In den Vorstand wurde Patricia Freivogel gewählt.

Zum letzten Mal mit Bence Toth

Nun stehen vielversprechende Anlässe an: Morgen Samstag, 2. Mai, findet um 18 Uhr das Vorbereitungskonzert der Talvereine in der Mehrzweckhalle Wegenstetten statt. Ausserdem nimmt die Musikgesellschaft am Eidgenössischen Musikfest in Biel teil, wo sie am Freitag, 15. Mai, ihr Können zeigt – zum letzten Mal unter der Leitung ihres Dirigenten Bence Toth. Die Musikgesellschaft freut sich auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer bei ihren kommenden Auftritten. (mgt)