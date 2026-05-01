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Neue Mitglieder, Wechsel in den Gremien

  01.05.2026 Wegenstetten
Patricia Freivogel (von links), Philipp Wendelspiess, Jana Herzog, Cécile Schreiber und Marianne Schlienger. Foto: zVg
Patricia Freivogel (von links), Philipp Wendelspiess, Jana Herzog, Cécile Schreiber und Marianne Schlienger. Foto: zVg

GV Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten

An der 181. Generalversammlung der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) traten gleich vier neue Aktivmitglieder dem Verein bei: Jana Herzog, Marianne Schlienger, Cécile Schreiber und Rahel Schreiber.

Nach neun Jahren trat ...

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