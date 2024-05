Begegnungszentrum lädt zum «Tag der Nachbarn»

Im Rheinfelder Begegnungszentrum «Drei Könige» herrscht ein reges Treiben. Am 31. Mai wird dort der «Tag der Nachbarn» gefeiert. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Valentin Zumsteg

Ganz viele Freiwillige engagieren sich im Begegnungszentrum «Drei Könige» in Rheinfelden. Eine von ihnen ist Esther Hegi, die in der Nachbarschaft wohnt. Fast täglich ist sie dort anzutreffen und hilft, wo gerade Bedarf ist. Sie sorgt beispielsweise dafür, dass die Flüchtlingskinder, die seit Februar einen Einschulungs-Vorbereitungskurs besuchen, ein gesundes Znüni bekommen. Oder sie kocht beim Mittagstisch, der jeden Dienstag angeboten wird, mit. «Ich finde es toll, was hier alles stattfindet. Da helfe ich gerne mit», sagt Hegi. Das Gleiche gilt für Peter Evers – auch er ist nahezu täglich im «Drei Könige». Wenn es etwas zu organisieren oder zu beschaffen gilt, kann man sich auf ihn verlassen. Der Holländer hat sich bereits in seiner alten Heimat im Asylbereich engagiert.

«Gemütliches Beisammensein»

Seit bald zwei Jahren existiert das Begegnungszentrum im ehemaligen Restaurant «Drei Könige» an der Zürcherstrasse in Rheinfelden. Das Angebot im geschichtsträchtigen Haus ist stetig gewachsen und präsentiert sich heute äusserst vielfältig: Es gibt den kantonalen Einschulungs-Vorbereitungskurs, eine Kleiderbörse, einen regelmässigen Mittagstisch und Deutschkurse, die Freiwillige erteilen – um nur einiges aufzuzählen. Nun lädt das Begegnungszentrum am Freitag, 31. Mai, zu einem «Tag der Nachbarn» ein. «Es soll ein gemütliches Beisammensein werden, bei dem neue soziale Kontakte entstehen können», erklärt Markus Schröder, Geschäftsleiter beim städtischen Projekt «Engagement lokal» und treibende Kraft hinter dem Begegnungszentrum. Alle sind willkommen; egal, ob man in der Nachbarschaft wohnt oder nicht. «Jeder kann kommen, der Spass haben, neue Menschen und Kulturen kennenlernen möchte», sagt Schröder. Jeder soll etwas Leckeres zum Essen mitbringen, das dann geteilt wird.

Kinder können basteln und es wird gemeinsam Konfitüre gekocht. Zudem möchte Schröder eine Plattform für kleine Dienstleistungen schaffen: «Wer zum Beispiel jemanden sucht, der mit seinem Hund spazieren geht oder im Garten hilft, kann das bei uns melden. Auch wer selbst etwas anbieten möchte, kann eine Karte ausfüllen. So bringen wir die beiden Seiten zusammen.»

«Bald an der Kapazitätsgrenze»

Der Rheinfelder Stadtrat Dominik Burkhardt freut sich über das vielfältige Leben im «Drei Könige». «Das Begegnungszentrum stösst bald an seine Kapazitätsgrenze», erklärt Burkhardt, der Vorstandsmitglied bei «Benevol Aargau» ist, dem kantonalen Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit. Diese Institution hat den «Tag der Nachbarschaft» am 31. Mai gesamtkantonal lanciert. Burkhardt: «Die Aktion im ‹Drei Könige› ist ein gutes Beispiel, was dabei entstehen kann.»

Freitag, 31. Mai, 14 bis 21 Uhr: «Tag der Nachbarn» im Begegnungszentrum «Drei Könige» an der Zürcherstrasse in Rheinfelden.