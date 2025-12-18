Neue Leitung

Nach acht Jahren engagierter Leitung übergibt Jacqueline Loretan mit Co-Leiterin Nadine Brauchli per 1. Januar 2026 die Verantwortung für die Krabbelgruppe Rampalino an Isabelle Rüede, Luisa Meier und Bianca Hausherr.

Die Krabbelgruppe Rampalino wurde 2018 von Jacqueline Loretan und Adriana Feger, unterstützt von der katholischen Kirche Frick, ins Leben gerufen. Im Rampalino treffen sich Kinder mit ihren (Gross-)Eltern und anderen Bezugspersonen einmal im Monat zu einem unverbindlichen Nachmittag. 2019 hat Adriana Feger die Co-Leitung an Nadine Brauchli übergeben.

«Für mich war es immer sehr wichtig, dass es unkompliziert, locker und unverbindlich ist. Alle sollten kommen können, wann sie Zeit und Lust dazu hatten. Die Krabbelgruppe selbst aber sollte immer mit einem konkreten Ablauf, also einem ritualisierten Start, Zvierizeit und Schlusspunkt gestaltet sein», so Jacqueline Loretan auf die Frage, was ihr das Wichtigste bei der Leitung des Rampalinos war. Besonders im Vordergrund stehen sollten die Interaktion zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Jacqueline Loretan freut sich, dass nun wieder junge Mütter die Leitung übernehmen. Sie gönnt sich eine Verschnaufpause, wird sich aber künftig erneut für soziale Projekte engagieren. Nadine Brauchli bleibt der reformierten Kirche weiterhin als Sozialdiakonin erhalten.

Mit Isabelle Rüede, Luisa Meier und Bianca Hausherr übernehmen drei Mamis die Leitung, die das Rampalino aktuell mit ihren Kindern besuchen. Dabei werden sie weiterhin von der katholischen Kirche und neu vom Elternverein Frick unterstützt. Allen ist es ein Anliegen, die Ideale und Vorstellungen des abtretenden Leitungs-Teams weiterzuführen. Gleichzeitig wurden auch neue Ideen eingebracht: «Wir haben die Krabbelgruppe zu ‹Spieltreff mit Eltern-Kaffee› umbenannt, da auch viele Kleinkinder kommen und der Austausch unter den Eltern genauso im Fokus stehen soll wie die Spielzeit für die Kinder. Zudem möchten wir das Spielzeuginventar teilweise erneuern und etwas erweitern», so Bianca Hausherr.

Alle Beteiligten sind glücklich, dass das Rampalino bestehen bleibt und weiterhin ein Ort der Begegnung für Familien in Frick ist. (mgt)