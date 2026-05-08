Neue Leiterin Gesundheit

Der Regierungsrat hat Dr. Christina Zweifel zur Leiterin der Abteilung Gesundheit gewählt. Sie übernimmt die Funktion per 1. November 2026. Für Zweifel ist es eine Rückkehr ins Departement Gesundheit und Soziales: In den Jahren 2016 bis 2023 leitete sie die Fachstelle Alter ...

Der Regierungsrat hat Dr. Christina Zweifel zur Leiterin der Abteilung Gesundheit gewählt. Sie übernimmt die Funktion per 1. November 2026. Für Zweifel ist es eine Rückkehr ins Departement Gesundheit und Soziales: In den Jahren 2016 bis 2023 leitete sie die Fachstelle Alter und Familie im Kantonalen Sozialdienst. Ende 2023 übernahm sie die Geschäftsführung des Branchenverbands CURAVIVA. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem die operative Führung des nationalen Branchenverbands der Pflegeheime, die politische Interessenvertretung sowie die strategische Entwicklung des Verbands. «Aufgrund ihrer Führungserfahrung und ihrer Fachkenntnisse im Alters- und Gesundheitsbereich bringt Christina Zweifel die Voraussetzungen mit, um die Abteilung Gesundheit erfolgreich zu führen», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Christina Zweifel wohnt in Aarburg. (nfz)