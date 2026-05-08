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Neue Leiterin Gesundheit

  08.05.2026 Aargau

Der Regierungsrat hat Dr. Christina Zweifel zur Leiterin der Abteilung Gesundheit gewählt. Sie übernimmt die Funktion per 1. November 2026. Für Zweifel ist es eine Rückkehr ins Departement Gesundheit und Soziales: In den Jahren 2016 bis 2023 leitete sie die Fachstelle Alter ...

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