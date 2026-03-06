Neue Kunstwerke im Gemeindehaus

Willi Pavan stellt seine Kunstwerke im Gemeindehaus Möhlin aus. Geboren im Zeichen des Krebses im Jahr 1947 war für Willi Pavan das Malen bereits in frühen Jahren seine Freizeitbeschäftigung während der Zeit in den Gymnasien Lugano und Bern. Aufgrund seiner Reisen und ...

Willi Pavan stellt seine Kunstwerke im Gemeindehaus Möhlin aus. Geboren im Zeichen des Krebses im Jahr 1947 war für Willi Pavan das Malen bereits in frühen Jahren seine Freizeitbeschäftigung während der Zeit in den Gymnasien Lugano und Bern. Aufgrund seiner Reisen und seines Einsatzes im Berufsalltag blieb ihm wenig Zeit für seine Hobbies. Doch nach der Frühpensionierung nahm er die Gelegenheit wahr und widmete sich intensiv der Malerei, dem Schreiben, seinen Sammlungen und diversen weiteren sozialen Aufgaben. Seine oft metaphysisch und surrealistisch anmutenden, mit Gouache und Acryl komponierten Bilder, wirken zugleich anziehend und schockierend. Der gebürtige Tessiner wirkt und wohnt mit Gattin, Kindern und Grosskindern im Fricktal. Die Ausstellung kann jeweils zu den Schalteröffnungszeiten der Gemeinde Möhlin bis 29. April besichtigt werden. Eintritt frei. (mgt)