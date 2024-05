Neue Kunden dank Herbstaktion

Generalversammlung der Zentrum AG

73 Aktionäre haben an der dritten Generalversammlung der Zentrum AG in Sulz teilgenommen. Damit waren total 241 Aktienstimmen und somit 51 Prozent des Ak tienkapitals an der Versammlung vertreten.

Es standen keine speziellen Traktanden an. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 wie auch die Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung wurden genehmigt. Nach einem sehr spannenden Geschäftsjahr 2022 wurde es letztes Jahr etwas ruhiger. Der Jahresbericht gewährte einen kurzen Rückblick. Interessant waren die Zahlen zur Photovoltaikanlage, welche im Herbst 2022 bei der Liegenschaft «Dorfladen» installiert wurde und seit März 2023 in Betrieb ist. Von Seiten Volg durfte der Verwaltungsrat informieren, dass der Umsatz im Rahmen der Erwartungen liege. «Mehreinnahmen würden zu höheren Mieten führen», heisst es in einer Medienmitteilung der Zentrums AG. Deshalb appelliert der Verwaltungsrat immer wieder daran, im «Laden im Dorf» einzukaufen. Neue Kunden hat die Herbstaktion gebracht, welche während des Umbaus vom Coop Laufenburg lief.

Die Jahresrechnung 2023 schloss mit einem Gewinn von 3962,60 Franken (Vorjahr 250,50 Franken) ab. Der Stromverkauf hat Einnahmen von 6313 Franken generiert. Die Mieterträge betrugen 33 580 Franken. Der Verwaltungsrat schätzt und unterstützt das Engagement der Fördergruppe Dorf kern Sulz sowie des Vereins Pro WiBA (Bahnlinie Winterthur-Basel). Eine Studie des Hauseigentümerverbandes zeigt, dass bei der Wohnungswahl die «Einkaufsmöglichkeit in der Nähe» als wichtigster Faktor gilt.

Unser Zentrum lebt. Das Elternforum Sulz hat aus der alten Telefonkabine bei der ehemaligen Post einen begehbaren Bücherschrank geschaffen. Die Bücher können kostenlos getauscht und mitgenommen werden. Die ausgemusterte Telefonkabine wird so zum Begegnungsort. (mgt)