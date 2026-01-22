Immobilien
Neue Kritik an Postauto AG

  22.01.2026 Fricktal
Viel Kritik ist von Chauffeuren und Passagieren zum Zustand der Postautos zu hören. Symbolfoto: Susanne Hörth
Mitarbeiter melden sich zu Wort

Mehrere Postauto-Chauffeure und Passagiere haben sich auf den NFZ-Artikel über Mängel bei den Postautos gemeldet. Kritikpunkte wurden bestätigt und neue hinzugefügt.

Susanne Hörth

«Ich kann die gemachten ...

