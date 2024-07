Neue Kommandanten ausgebildet

Die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz Aargau hat in den vergangenen 2,5 Jahren 11 Zivilschutzangehörige zu Kommandanten der Stufe Kompagnie oder Bataillon ausgebildet.

In verschiedenen Modulen im kantonalen Ausbildungszentrum Eiken sowie im Eidgenössischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg haben sich die zukünftigen Führungspersonen das nötige Wissen angeeignet sowie vertieft und im praktischen Dienst bei ihrer Zivilschutzorganisation anlässlich eines von ihnen geplanten und durchgeführten Wiederholungskurses erfolgreich angewendet. Bei strahlendem Sommerwetter konnten die neuen Führungspersonen zusammen mit Gästen aus Politik und anderen Organisationen des Bevölkerungsschutzes kürzlich ihren Lehrgang abschliessen und im kleinen, würdigen Rahmen feiern. Nach einer Ansprache von Martin Hitz, Leiter Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz Aargau, richtete Grossrat Bruno Tüscher sein Wort an die Anwesenden und würdigte die Leistungen der zu Befördernden im Namen des Kantons Aargau und dessen Bevölkerung. Dabei hat Bruno Tüscher die Arbeit des Zivilschutzes sowie des gut funktionierenden Milizsystems in der Schweiz gelobt, den Anwesenden zur Brevetierung gratuliert und für ihren persönlichen Einsatz zugunsten der Bevölkerung gedankt. (mgt/nfz)