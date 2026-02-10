Neue Kleider und mehr Mitglieder

Die 109. ordentliche Generalversammlung des VMC Schupfart fand kürzlich mit insgesamt 54 Mitgliedern statt. Die Anwesenden konnten interessante und informative Jahresberichte der Präsidentin Doris Müller sowie des Ferienhausvermieters Sepp Beck ...

Die 109. ordentliche Generalversammlung des VMC Schupfart fand kürzlich mit insgesamt 54 Mitgliedern statt. Die Anwesenden konnten interessante und informative Jahresberichte der Präsidentin Doris Müller sowie des Ferienhausvermieters Sepp Beck entgegennehmen, die einen um fassenden Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr boten.

Nachdem keine Austritte zu verzeichnen waren, haben sich erfreulicherweise fünf Personen für den Eintritt in den VMC Schupfart beworben. Zum 50-Jahre-Jubiläum konnte Anton Ries gewürdigt werden. Zudem wurden Paul Meng und Jürgen Trüssel für ihre langjährige Mitgliedschaft und Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach 17 Jahren war es Zeit für einen neuen Auftritt der Radsportler und das neue Trikot konnte präsentiert werden. Da die Sportler des VMC Schupfart vor allem im Dreck und in der Natur unterwegs sind, wurden diese beiden Komponenten ins grün-braun designte Trikot eingebracht.

Der Vorverkauf für den Sonntag, 27. September, des 42. Schupfart Festivals, ist bereits gestartet. Die Tickets für den Samstag, 26. September mit Headliner Kunz sowie den Freitag, 25. September kommen zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf. Vor dem September sorgt ein vielfältiges Jahresprogramm mit Sport, Geselligkeit und Ausf lügen für ein unterhaltsames und breitgefächertes Vereinsleben. (mgt)