Neue Kantonsschule in Stein: Bald erfolgt der Baustart für die Übergangslösung

Am 8. Juli beginnen die Bauarbeiten für die Übergangslösung der neuen Kantonsschule in Stein im Fricktal. Im Provisorium starten im August 2025 vier Gymnasial- und zwei Fachmittelschulabteilungen in das erste Schuljahr.

Bis Oktober 2024 wird die Baustelle auf dem Areal der Schule Stein im Spickel der Münchwiler- und Schulstrasse eingerichtet und vorbereitet. Bis dahin soll das Fundament für die bauliche Übergangslösung fertiggestellt sein. Danach werden die Module des Provisoriums montiert und parallel dazu wird mit dem Ausbau dieser Elemente begonnen. Ab Dezember 2024 soll dann der Innenausbau starten, so dass die Übergangslösung vor den Sommerferien 2025 bezugsbereit ist. Der Modulbau umfasst drei Stockwerke und ist mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet. Neben Räumen für den allgemeinen Unterricht entstehen auch Räume und Fachlabore für den naturwissenschaftlichen Unterricht, eine Mediothek sowie Räumlichkeiten für Lehrpersonen und Schulverwaltung. Der Schulbetrieb startet im August 2025 mit sechs Abteilungen im ersten Jahr.

Der Neubau der Kantonsschule Stein soll per Schuljahr 2029/30 in Betrieb genommen werden. Danach startet der Rückbau der baulichen Übergangslösung. Die Module der Übergangslösung werden im Eigentum des Kantons bleiben. Nach der Inbetriebnahme des Neubaus sollen sie an anderen Standorten weiter zum Einsatz kommen. Landammann Markus Dieth, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen (DFR), bestätigt die dauerhafte Nutzung der Module in einer Medienmitteilung: "Es gibt schon verschiedene Optionen für die weitere Nutzung der Provisorien. Ich bin froh, dass sich aus wirtschaftlicher Sicht diese notwendig gewordene Investition in diese Übergangslösung mehrfach auszahlen dürfte."