Neue Fricktaler Offiziere

Im Verlauf des letzten Jahres wurden 73 Armeeangehörige aus dem Kanton Aargau als Offiziere brevetiert. Als Zeichen der Dankbarkeit lud der Militärdirektor des Kantons Aargau die neubrevetierten Offiziere zum Rapport auf den Waffenplatz Brugg ein. Von der Fricktalischen Offiziersgesellschaft nahmen am Rapport die neubrevetierten Offiziere Darius Miller und Maximilian Vogt teil. Sie wurden durch den Präsidenten der Fricktalischen Offiziersgesellschaft, Hptm Markus Liebi, begrüsst. (mgt/nfz)