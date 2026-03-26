Neue Freizeitkarte des Jurapark Aargau

Der Jurapark Aargau präsentiert seine beliebte Freizeitkarte in neuem Kleid. Die überarbeitete Karte zeigt ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region.

Inspiration für Naturentdeckungen

Der Jurapark Aargau präsentiert seine beliebte Freizeitkarte in neuem Kleid. Die überarbeitete Karte zeigt ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region.

Ob Wanderung oder Velotour: Die neue Freizeitkarte stellt sorgfältig ausgewählte Routen vor, die die Parkregion von ihren schönsten Seiten zeigen. Entlang der Strecken weisen Symbole auf besonders wertvolle Lebensräume hin. Besuchende sehen so auf einen Blick, welche Naturperlen und Zielarten sich unterwegs entdecken lassen.

Wer etwa durch die Auenlandschaften des Parks wandert, kann mit etwas Glück den «blauen Blitz» – den Eisvogel – über das Wasser f litzen sehen. In Hochstammobstgärten lässt sich der Grünspecht beobachten, während in Rebbergen die Zaunammer singt. So verbindet die Karte Bewegung in der Natur mit spannenden Einblicken in die Tier- und Pflanzenwelt der Region.

Die Freizeitkarte präsentiert sich in einem vollständig überarbeiteten Design. Inhaltlich wurde sie vom Team des Jurapark Aargau aktualisiert und neu strukturiert, die kreative Umsetzung übernahm die Grafikagentur MIND. Im praktischen Massstab 1:50 000 bietet die Karte eine übersichtliche Orientierung für Ausf lüge im gesamten Parkgebiet.

Neben Wander- und Velorouten zeigt sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Region – zahlreiche Ausf lugsziele, versteckte Schätze und erlebnisreiche Orte – und lädt ein, bekannte Wege neu zu entdecken oder bislang unbekannte Ecken zu erkunden. Darüber hinaus können Interessierte mit den QR-Codes auf der Freizeitkarte alle Routeninformationen und detaillierte Karten von outdooractive mobil abrufen.

Kostenlos erhältlich

Die neue Freizeitkarte «Unterwegs im Jurapark Aargau» ist ab sofort kostenlos erhältlich – direkt bei der Jurapark-Geschäftsstelle in Linn (Bözberg) oder bequem online bestellbar unter: w w w.juraparkaargau.ch/broschueren ( jp/)