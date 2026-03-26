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Neue Freizeitkarte des Jurapark Aargau

  26.03.2026 Aargau
Ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region entdecken. Foto: © Michel Jaussi
Ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region entdecken. Foto: © Michel Jaussi

Inspiration für Naturentdeckungen

Der Jurapark Aargau präsentiert seine beliebte Freizeitkarte in neuem Kleid. Die überarbeitete Karte zeigt ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region.

Ob Wanderung ...

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