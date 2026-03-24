Neue Freizeitkarte

Der Jurapark Aargau präsentiert seine beliebte Freizeitkarte in neuem Kleid. Die Karte zeigt ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region. Die Freizeitkarte erscheint in einem vollständig überarbeiteten Design. Im ...

Der Jurapark Aargau präsentiert seine beliebte Freizeitkarte in neuem Kleid. Die Karte zeigt ausgewählte Wander- und Velotouren, spannende Ausflugsziele sowie wertvolle Lebensräume der Region. Die Freizeitkarte erscheint in einem vollständig überarbeiteten Design. Im Massstab 1:50 000 bietet sie eine übersichtliche Orientierung für Ausflüge im Parkgebiet. Sie ist ab sofort kostenlos erhältlich. (mgt)

www.jurapark-aargau.ch/broschueren