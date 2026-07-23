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Neue Deponie in Mellikon

  23.07.2026 Aargau

Die Steinbruch Mellikon AG hat ihre neue Deponie Typ B für die Einlagerung von Inertstoffen in Betrieb genommen. Damit konnte ein über acht Jahre dauerndes Bewilligungsverfahren zusammen mit dem Bau der Deponie erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der neuen Deponie Typ B schafft der ...

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