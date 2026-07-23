Neue Deponie in Mellikon

Die Steinbruch Mellikon AG hat ihre neue Deponie Typ B für die Einlagerung von Inertstoffen in Betrieb genommen. Damit konnte ein über acht Jahre dauerndes Bewilligungsverfahren zusammen mit dem Bau der Deponie erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der neuen Deponie Typ B schafft der ...

Die Steinbruch Mellikon AG hat ihre neue Deponie Typ B für die Einlagerung von Inertstoffen in Betrieb genommen. Damit konnte ein über acht Jahre dauerndes Bewilligungsverfahren zusammen mit dem Bau der Deponie erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der neuen Deponie Typ B schafft der Steinbruch Mellikon Deponieraum für Inertstoffe aus Bau-, Rückbau- und Aushubprojekten sowie aus der Baustoffherstellung. Mit einem Einbauvolumen von rund vier Millionen Kubikmetern bietet der Standort der Bauwirtschaft im Kanton Aargau sowie in den angrenzenden Wirtschaftsräumen Zürich und Basel eine moderne, leistungsfähige Deponie.

(mgt)