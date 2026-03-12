Neue Damen für die Riege Sulz

Am vergangenen Samstag fand im Restaurant Post in Bözen die 61. Generalversammlung der Damenriege Sulz statt. Die Präsidentin Deborah Senn eröffnete die Versammlung.

Kameradschaft und gute Turnergebnisse zeichnen den Verein aus

Ein zentraler Bestandteil des Abends war der Rückblick auf das Vereinsjahr 2025. Besonders in Erinnerung bleibt das Eidgenössische Turnfest Lausanne. Am ersten Wochenende starteten diverse Turnerinnen an Einzelwettkämpfen. Am zweiten Wochenende überzeugte der Verein im dreiteiligen Vereinswettkampf mit sehr guten Noten in verschiedenen Disziplinen und erreichte mit 28.50 Punkten den 16. Schlussrang. Ein weiterer Höhepunkt war die Auslandsvereinsreise nach Split in Kroatien. Die Reise bot den 24 Turnerinnen die Gelegenheit, neue Eindrücke zu sammeln, die Stadt und das Meer zu geniessen und die Kameradschaft auch ausserhalb der Turnhalle zu pflegen.

Erfreuliche Nachrichten gab es bei den Mitgliedermutationen: Die Damenriege darf sieben neue Turnerinnen im Verein willkommen heissen sowie zwei neue Mitturnerinnen. Gleichzeitig wurde ein Übertritt in die Passivmitgliedschaft verzeichnet. Leider musste die Riege vier Austritte zur Kenntnis nehmen, zudem gab es mehrere Leiterinnenrücktritte. Jenny Müller beendet nach zehn Jahren ihre Tätigkeit als Leiterin am Reck. Auch Ayline Unternährer, Debora Erdin und Elodie Boss treten nach sechs Jahren als Leiterinnen der Gerätekombination zurück.

Im Vorstand gibt es auch Veränderungen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Leonie Christen als Beisitzerin, während Flavia Weiss künftig im Turnkomitee (TK) mitwirkt. Nach elf engagierten Jahren im Vorstand, davon fünf Jahren als Präsidentin, übergab Deborah Senn ihr Amt an ihre Nachfolgerin Nadine Herzog. Der Vorstand dankte Deborah herzlich für ihren langjährigen Einsatz und ihr grosses Engagement. Als besondere Anerkennung wurde ihr ein eigens generiertes Lied gewidmet und ein schönes Abschiedsgeschenk überreicht.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung liessen die Turnerinnen den Abend bei einem feinen Desser t ausk l i ngen. In gemütlicher Runde wurden noch einige gesellige Stunden miteinander verbracht, ganz im Sinne der Kameradschaft, die den Verein seit vielen Jahren prägt. (nz/)