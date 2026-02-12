Immobilien
Neue Chorleiterin begrüsst

  12.02.2026 Gansingen
Neumitglied Vreni Basler, Ehrenmitglied Annarös Petermann, die neue Chorleiterin Karen Haverbeck, die abtretende Dirigentin Hiltrud Krack und das neue Vorstandsmitglied Annelies Oeschger (von links). Foto: Urs Boutellier
GV des Kirchenchors Gansingen

Beinahe sämtliche Mitglieder nahmen an der 131. Generalversammlung des Kirchenchors Gansingen teil. Präsident Andi Oeschger durfte die Pastoralraumseelsorger Pater Solomon und Ante Svirac sowie die neue Chorleiterin Karen Haverbeck im Saal des ...

