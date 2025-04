Neue Brücke über den Wölflinswilerbach

Lernende haben den Brückenersatz geplant und realisiert

Im Rahmen der Ausbildung von Lernenden wurde der Ersatz einer Brücke über den Wölflinswilerbach geplant und realisiert. Das kleine und feine Projekt hat auch einen historischen Bezug.

Die Planung erfolgte durch die Firma VINOVA Architects, vertreten durch Inhaber Timo Henzmann und Lynn Müller, Zeichnerin EFZ in Ausbildung. Die bauliche Umsetzung übernahm die Firma Frutiger AG mit den Lernenden Nuno Alexandre Da Costa Figueiredo (Maurer), Luka Grumi´c und Kevin Gerster (beide Maurer EFZ in Ausbildung), unter der Leitung von Marco Zimmerli von Zimmerli Baumanagement.

Die Brücke liegt auf einem historischen Fussweg, der bereits im späten 18. Jahrhundert dokumentiert wurde. Er erscheint unter anderem auf einem Plan von Jean-Baptiste Garnier, einem französischen Ingenieur und Kartografen im Dienst der Eidgenossenschaft. Seine Kartenwerke zählen zu den frühesten Dokumentationen der Region Fricktal. Auch spätere Quellen wie die Karten von Michaelis (um 1840) und der Topografische Atlas von 1877 belegen den durchgehenden Verlauf dieses Wegs von Wölflinswil über die Steimet.

Besonders erwähnenswert ist, dass die Brücke im Rahmen der Ausbildung kostenlos realisiert wurde. Die Lernenden haben grosses Engagement an den Tag gelegt und gestalterische Akzente gesetzt: In die Bodenplatte wurden zusätzliche Aussparungen integriert, damit Fussgängerinnen und Fussgänger einen besseren Blick auf den Wölflinswilerbach erhalten. Die dazu passenden Geländer und Gitter wurden von Lukas Peter von der Firma Metform gefertigt und geliefert.

Der Gemeinderat hat anlässlich einer kleinen Einweihung am 29. März den beteiligten Firmen VINOVA, Frutiger, Zimmerli Baumanagement sowie Metform herzlich für die hervorragende Arbeit gedankt. Mit diesem Projekt wurde nicht nur ein sicherer Übergang geschaffen, sondern auch ein historischer Pfad in die Zukunft geführt. (mgt)