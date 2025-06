Neue Bilder im Gemeindehaus

Vom 2. Juli bis 27. August stellen Klara Schlegel und Rice Wunderli im Gemeindehaus Möhlin ihre Bilder aus. Die Kunstwerke können auf drei Etagen und während den Schalteröffnungszeiten frei besichtigt werden. Auf viele Besuchende freuen sich die Ausstellerinnen.

In den Farben vereint

Während Klara Schlegel vor mehr als zwanzig Jahren als Autodidaktin und Mutter mit viel Neugier die Freude am Malen für sich entdeckt hatte, gründete Rice Wunderli als gelernte Grafikerin vor gut 35 Jahren ihre eigene Zeichenschule wie auch später ein Keramikatelier, in denen sie nach wie vor kreativ wirkt. Beide Künstlerinnen vereint die Leidenschaft für Farben und deren Leuchtkraft, gepaart mit einer grossen Portion Inspiration und Neugier. «Lassen Sie sich überraschen», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. (mgt)