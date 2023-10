Ökumenische Paarberatung: Ladina Waldmeier ist neue Beraterin

In Folge der Pensionierung der langjährigen Beraterin Margrit Schmidlin, hat per 1. Oktober 2023 die neue Beraterin Ladina Waldmeier ihre Nachfolge bei der Ökumenischen Paarberatung der Bezirke Brugg, Laufenburg und Rheinfelden angetreten. «Ladina Waldmeier ist Psychologin FSP und darf auf einen breiten Erfahrungsschatz als Psychologin und angehende Psychotherapeutin zurückgreifen», heisst es in einer Medienmitteilung der Beratungsstelle. Neben Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, war Frau Waldmeier in den letzten Jahren sowohl in stationären als auch ambulanten Institutionen psychotherapeutisch tätig. «Wir freuen uns, dass sie das Team zusammen mit Cora Burgdorfer, Psychologin FH wieder komplettiert. Gerade der Jahreszeitenwechsel bringt für viele auch einen Wechsel im Befinden mit sich. Wir verbringen mehr Zeit zu Hause, ziehen uns vielleicht zurück. Dies kann auch in der Paarbeziehung zu Veränderungen führen oder offene Bedürfnisse deutlicher werden lassen», heisst es weiter. An den Standorten Brugg und Rheinfelden bieten die Psychologinnen kompetente, einfühlsame und unparteiische Unterstützung bei Themen in der Partnerschaft oder auch persönlichen Belastungen an. Dank dem geschätzten Beitrag der Mitgliedergemeinden, kann dies zu einem sozialverträglichen Tarif angeboten werden. (mgt)

www.oekberatung.ch