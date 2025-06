Neue Asylunterkunft für Familien

Per 1. Juni 2025 lebten 9’479 Personen aus dem Asylbereich im Kanton Aargau. Für die Unterbringung der vom Bund zugewiesenen Personen benötigt der Kantonale Sozialdienst weitere Plätze. Aus diesem Grund wird im Sommer 2025 eine weitere Familienunterkunft eröffnet und ...

Per 1. Juni 2025 lebten 9’479 Personen aus dem Asylbereich im Kanton Aargau. Für die Unterbringung der vom Bund zugewiesenen Personen benötigt der Kantonale Sozialdienst weitere Plätze. Aus diesem Grund wird im Sommer 2025 eine weitere Familienunterkunft eröffnet und auch Platz geschaffen für zusätzliche Plätze in einer bestehenden Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Beide Unterkünfte befinden sich in Windisch. (nfz)