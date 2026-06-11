Neubesetzung

Handball, NLB: Jorden Lindner wechselt zum TVM

Der Rückraumspieler Jorden Lindner wechselt vom TV Steffisburg zum TV Möhlin und wird kommende Saison das Team von Zoltan Majeri verstärken. Lindner ist am 30. Dezember 2000 in Berlin geboren und zog danach mit seiner Familie in die Schweiz nach Murten. Im Alter von sechs Jahren begann seine Handballkarriere. Seine Juniorenstationen verbrachte Lindner beim HS Biel und Wacker Thun, wo er die Elitestufen durchlief. A nschliessend folg te bei Thun der Weg via 1. Liga in die NLB. Lindner lief drei Jahre für den TV Solothurn auf, der damals noch NLB spielte, und wechselte danach zum TV Steffisburg. Lindner studiert Betriebswirtschaftslehre und wird künftig von seinem neuen Wohnort in Herzogenbuchsee nach Möhlin ins Steinli zum Training pendeln. «Wir heissen Jorden im Fricktal herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start beim TV Möhlin und seinem neuen Team», hält der TV Möhlin in einer Medienmitteilung fest. (mgt)