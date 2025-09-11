Neubau Integrationszentrum

Der Kanton hat die Baugesuchunterlagen für das geplante Integrationszentrum in Aarau bei der Stadt eingereicht. Mit der Realisierung kommt der Regierungsrat dem Auftrag des Grossen Rats nach, grössere Unterkünfte für Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs ...

Der Kanton hat die Baugesuchunterlagen für das geplante Integrationszentrum in Aarau bei der Stadt eingereicht. Mit der Realisierung kommt der Regierungsrat dem Auftrag des Grossen Rats nach, grössere Unterkünfte für Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs bereitzustellen. Der Kanton plant, im Integrationszentrum an der Rohrerstrasse rund 250 Personen unterzubringen, zu betreuen und ihnen einen guten Start beim Integrationsprozess zu ermöglichen. (nfz)