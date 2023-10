Neubau des Feuerwehrmagazins wird verschoben

Aufgrund der Planungsergebnisse haben die Gemeinderäte von Schupfart und Obermumpf entschieden, dass das Geschäft «Neubau Werkhof/Feuerwehrmagazin» an den Einwohnergemeindeversammlungen vom 1. Dezember nicht traktandiert wird. Es soll auf das nächste Jahr verschoben werden. Dies teilen die beiden Gemeindeverwaltungen mit. Was genau die Ursache für die Verschiebung ist, wollen die Gemeinden zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. «Es sind verschiedene Faktoren. Wir sind derzeit an der Ausarbeitung der Erklärung», erläutert Marco Treier, Gemeindeschreiber von Obermumpf, auf Anfrage der NFZ. Erst an den Gemeindeversammlungen von Obermumpf und Schupfart vom 1. Dezember soll informiert werden. Aus diesem Grund findet die ursprünglich geplante Orientierungsversammlung vom 20. Oktober nicht statt.

Das heutige Feuerwehrmagazin der Feuerwehr Oberes Fischingertal (Schupfart und Obermumpf) befindet sich in Schupfart. Weil es dort nicht genügend Platz für einen nötigen Ausbau hat, ist ein Neubau im Gebiet Leueren in Obermumpf geplant. Im Juni 2022 genehmigte die Obermumpfer Gemeindeversammlung einen Planungskredit in der Höhe von 250 000 Franken für den Neubau Werkhof/Feuerwehrmagazin. (vzu)