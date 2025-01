Neubau Bushaltestellen

Der Baustart für die definitiven Bushaltestellen auf der Münchwilerstrasse ist für den 20. Januar vorgesehen. Zuerst werden die beiden Haltekanten der Haltestelle Rüchligstrasse, bei der Stiftung MBF, erstellt. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die beiden Haltekanten der Haltestelle Kreuzstrasse bei der Schulanlage realisiert (ab zirka Ende Februar). Die Bauarbeiten erfolgen etappenweise. Dazu wird die Münchwilerstrasse im Baustellenbereich jeweils halbseitig gesperrt. Die Verkehrsführung wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Bauausführung erfolgt in enger Absprache mit der Postauto AG und in Koordination mit dem Bau des Provisoriums für die Mittelschule (Haltestellen Kreuzstrasse). Das Bauprogramm sieht pro Haltekante eine kurze, straffe Bauzeit vor. Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind und Interessen Dritter berücksichtigt werden müssen, bleiben Terminverschiebungen vorbehalten. Die Bevölkerung wird speziell darauf hingewiesen, dass die Ein-/Ausstiegsorte während der jeweiligen Bauphase verschoben werden müssen. So bleibt der Busbetrieb während der Bauphase gewährleistet. Im Vorfeld der Bauarbeiten müssen auf der Höhe der Stiftung MBF für die Haltekante B (Fahrtrichtung Laufenburg) zwei Alleebäume gefällt werden. Alle übrigen Bäume bei den Haltekanten Rüchligstrasse können geschützt oder ins Projekt integriert werden. (mgt)