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Neuanfang in einem fremden Land

  26.07.2026 Rheinfelden
«Rheinfelden ist ruhig und sicher. Ich lebe gerne hier», sagt Dima Kotov.
«Rheinfelden ist ruhig und sicher. Ich lebe gerne hier», sagt Dima Kotov.

Sie mussten wegen des Krieges ihr Land verlassen. In der Schweiz bauen sie sich eine neue Zukunft auf. Dimi Samofalov hat soeben seine Lehre als Restaurant-Fachmann abgeschlossen, Dima Kotov ist im ersten Lehrjahr als Koch.

Valentin Zumsteg

Eigentlich hätte Dmytro Samofalov, den ...

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