Der Verband Aargauer Regionalpolizeien (VAG) hat sich umbenannt. Die Bezeichnung VAG geht auf die 1964 gegründete Vereinigung Aargauer Gemeindepolizeien zurück. 2015 benannte diese sich in Verband Aargauer Regionalpolizeien um. Jetzt verschwindet auch die Abkürzung: Der VAG heisst neu Repol Aargau. Mit dem Namenswechsel gibt er sich auch einen neuen visuellen Auftritt. Die 15 Regional- und Stadtpolizeien sind für die lokale Sicherheit und Ordnung verantwortlich. «Mit der neuen Dachmarke stärken die Aargauer Regional- und Stadtpolizeien ihre Identifikation mit dem Verband und bringen ihre gemeinsamen Aufgaben und Anliegen zum Ausdruck», sagt Repol-Aargau-Präsident René Lippuner. (nfz)