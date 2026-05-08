Neu aufgetischt

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  08.05.2026 Sulz
Die neuen Tische und Bänke wurden mit dem nachfolgenden Apéro eingeweiht. Foto: Petra Schumacher
Die neuen Tische und Bänke wurden mit dem nachfolgenden Apéro eingeweiht. Foto: Petra Schumacher

Arbeitsgruppe «Rund um Sulz» sorgte für neue Tischgarnituren

Am Mittwoch wurden die neuen Sitzgarnituren bei der Waldhütte Ebni eingeweiht. Gebaut und montiert wurden sie von der Arbeitsgruppe «Rund um Sulz». Dabei handelt es sich um ein engagiertes Team, ...

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