Neu aufgetischt

Am Mittwoch wurden die neuen Sitzgarnituren bei der Waldhütte Ebni eingeweiht. Gebaut und montiert wurden sie von der Arbeitsgruppe «Rund um Sulz». Dabei handelt es sich um ein engagiertes Team, ...

Arbeitsgruppe «Rund um Sulz» sorgte für neue Tischgarnituren

Am Mittwoch wurden die neuen Sitzgarnituren bei der Waldhütte Ebni eingeweiht. Gebaut und montiert wurden sie von der Arbeitsgruppe «Rund um Sulz». Dabei handelt es sich um ein engagiertes Team, das sich ehrenamtlich um die Landschaftspflege rund um Sulz kümmert.

Petra Schumacher

Laufenburgs Stadtammann René Leuenberger fasste in seiner Ansprache beim Waldhaus Ebni zusammen: «Ich freue mich sehr, dass wir hier bei den neuen Garnituren stehen. Für eine erfolgreiche Projektumsetzung braucht es immer ein gutes Zusammenspiel. Es braucht einen Ideengeber, es braucht aber auch ein ‹Kässeli› für die Finanzierung und jemanden, der das Werkzeug in die Hand nehmen kann.» In diesem Fall gehe der Dank an Andreas Bühler und Edwin Rüde, die das Projekt auf die Beine gestellt haben, an die Ortsbürgergemeinde, die das Geld gesprochen hat und an die Gruppe «Rund um Sulz», für die engagierte Umsetzung der praktischen Arbeiten. «Das Waldhaus hat durch die neuen Tische und Bänke eine Aufwertung erfahren, die sicherlich von vielen Besuchern geschätzt wird.»

«Rund um Sulz»

Der Arbeitsgruppe «Rund um Sulz» gehören aktuell 24 Personen, mehrheitlich aus Sulz, an. «Wir sind alles pensionierte Berufsleute verschiedener Fachrichtungen», erklärt Edwin Rüde, der die Aktivitäten der Gruppe koordiniert. «Wir arbeiten von März bis Oktober einmal pro Monat und meist in kleinen Gruppen von zwei bis vier Personen mit unterschiedlichen Aufgaben.» Die Gruppe entstand 2006, als es galt, den 25 Kilometer langen Rundwanderweg um Sulz zu pflegen und hat bis heute, wenn auch mit wechselnden Mitarbeitenden, Bestand. Mittlerweile werden von der Gruppe 30 Bänke unterhalten. Rund um Sulz» sorgt auch für das Brennholz an den diversen Feuerstellen an Rastplätzen und Aussichtspunkten, pflegt die Lourdes-Grotte und hilft beim Unterhalt des Waldlehrpfades.

155 Arbeitsstunden eingesetzt

«Einmal im Jahr treffe ich mich mit Edwin Rüde und bespreche grössere Projekte, die einen zeitlichen Vorlauf benötigen. Ansonsten telefonieren wir regelmässig und schauen, welche Unterstützung die Gruppe mit Werkzeugen und Material von uns benötigt», führt Förster Andreas Bühler aus. Ein Projekt mit Vorlauf waren die neuen Tische und Bänke. «Im Oktober 2024 wurden die hier im Wald gefällten Eichen mit einer mobilen Säge hier oben auf der Ebni zu Brettern gesägt und ein Jahr zur Trocknung gelagert.» Edwin Rüde ergänzt: «Wir sind froh, dass wir für das Zuschneiden der Bretter die Unterstützung des Sulzer Zimmermanns Otto Kalt hatten. So konnten wir das Optimum aus den Brettern herausholen.» Anfang 2026 wurden die Bretter lasiert. Walter, ein Mitglied von «Rund um Sulz» übernahm das Schneiden und Schweissen der Vierkantrohre.

Hinzu kamen das Demontieren der alten Garnituren und das Giessen vom Betonfundament für die neuen Tische und Bänke. «Insgesamt haben wir rund 155 Arbeitsstunden investiert», so Edwin Rüde.

Am Osterdienstag war es so weit, die vier neuen Tische mit den acht Bänken konnten montiert werden. «Bis Mittag hatten wir zwei Garnituren stehen, als eine kleine Wandergruppe kam. Wir luden sie ein, unsere Arbeit einzuweihen. Ihr Lob hat uns erfreut und für die Weiterarbeit motiviert», berichtet Edwin Rüde beim Einweihungsanlass. Er beendete seine Ansprache mit einem Wunsch: «Mögen all diejenigen, die an den neuen Tischen Platz nehmen, dies mit Sorgfalt und Anstand tun, damit wir alle zusammen noch lange Freude daran haben.»